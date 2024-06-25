郑杰忆：峰会召开易 和平实践难

北京似乎有意参与下一场再度于沙特举行的和平会议，为了邀请俄国与会提升会议的影响力，沙特在瑞士没有签署联合声明，表达中立立场。美欧军援支持乌克兰抵抗俄国，但逐渐失去凌驾于各方之上的仲裁能力，欧洲安全事务最终需要非欧美国家担任和事佬。

92个国家，一份声明，希望带来和平。乌克兰和平峰会在瑞士举行，全球将近一半的国家参与，会后的联合声明在强调粮食安全、核电厂控制、反对使用核武、释放战俘之外，承诺尊重乌克兰的主权、独立与领土完整。俄罗斯在2022年入侵乌克兰以来，这是第五场和平会议，在战场陷入困境的乌克兰期待在外交上有所突破，争取“公正的和平”，从这次的与会人数，而且层级拉高到有多国领袖参与来看，仿佛跨出一小步。

然而，声明内容几乎是老生常谈，比起2023年2月有141国支持的联合国决议还退了一步，少了“俄国撤兵”的要求。瑞士豪华度假村的会议厅里挤满参与者，但更引人关注的是缺席者。美国总统拜登在意大利参加完七国集团（G7）峰会后，并未就近前往瑞士，仅派出副总统哈里斯与会。中国也婉拒出席，乌克兰总统泽连斯基甚至在会前指责北京劝阻一些国家参加。

最多人纳闷的是，俄国身为当事方却没有受邀。战云密布之际，教廷不断为和平奔走，以观察员身分与会的国务卿帕洛林说：“和平需要双方一起建构，两者缺一，就没有和平。”但他也说了，促成俄乌开启谈判必须非常小心谨慎。会议开幕前，俄国总统普京提出他的和平方案：乌克兰割让领土、永远保持中立，以及西方取消对俄制裁。换句话说，他要的是乌克兰投降，目前无意上谈判桌。