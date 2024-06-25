陈国祥：中国经济还在爬坡赶路

中共即将召开20届三中全会，在权力定于一尊、路线不容妄议的情况下，如何突破经济困局，应是最关键也最受瞩目的议题。各方都在关注中共还有什么拯救经济的锦囊妙计。

中国经济低迷情况尚未云消雾散。上月经济数据显示，消费受劳动节长假牵引而有增长，基础建设投资发力，高端制造投资持续增加，出口比预期好。另一方面，房地产销售、投资仍较低迷，民众消费信心犹不坚实，企业投资意愿仍然不振，地方基建投资成长率偏低。这样的成绩算不上好，尤其政府已经使出浑身解数，采取各种加持措施，但效果还没有显现出来。

基建投资确有成长，累计年增6.7%，主要受电力、铁路、航空及水利投资拉动。清洁电力、铁路、航空和水利投资，1月至5月累计较去年同期分别达32.9%、21.6%、20.1%和18.5%。高技术产业生产、投资也持续增高。5月规模以上高技术制造业增加值年增10%，快于全部规模以上工业4.4个百分点；1月至5月高技术产业投资年增11.5%，快于全部投资7.5个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别成长10.4%和14.3%。出口意外年增7.6%，较4月大幅回升6.1个百分点。这一方面是因为世界主要市场去库存进入尾声，补库存动力较强；另一方面是中国产业转型升级，部分高附加值产品竞争力增强了，汽车、船舶等依托完整产业链与技术优势，出口成长较快。