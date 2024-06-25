杨锐：新加坡基础教育的启发

新加坡基础教育将本该由家庭承担的教育内容，纳入系统的学校基础教育中，让为人处世的教育在“文以载道”中润物无声。即使如此，也并不足以取代家庭教育，但至少可以让那些家庭教育无法合格的孩子，有机会补上这一课。

提及基础教育和启蒙教育，人们想到最多的内容想必是百科常识、动植物、童话故事、历史故事，以及诗词典籍等，多集中于知识的学习和智力的开发。笔者10多年前移居新加坡之初，曾接触本地基础教育教材，很有耳目一新之感，此后便喜欢买课本送给在中国的家长朋友。受疫情影响的几年，笔者有更多机会接触本地基础教育，便有了新的思考。在升学及就业竞争让教育的功利主义和实用主义日益突出的当下，新加坡基础教育所彰显的“育人”特点，让人重温教育的本质与初心，令人印象深刻。

教育，乃“教”和“育”的结合，是教书育人，十年树木，百年树人。因而，教育绝非仅仅是知识的传授与技能的培养，甚至也不仅仅是文化的学习和智力的启蒙，虽然这一切都是教育的重要目的和组成。中国传统文化自古讲“文以载道”，这个道主要指“道统”，是儒家文化价值体系，而君君臣臣那套，自是早已不合时宜。

长期以来，基础教育特别是语文教育，一直被定义为对文学或文化知识的学习，当然其中不乏正向的“道”，甚至是“大道”。至于日常生活中为人的品格和处世的方法，则向来被认为主要靠家庭教育，靠一个人走出校门后在社会大学自我习得。家庭是孩子的第一所学校，父母是孩子第一任老师，家庭教育的重要性毋庸置疑。但现实情况是，不能保证每个家庭都是一所好学校、每对父母都是合格老师。进入社会后的自我修习，成绩优劣更是全凭个人造化，机缘和领悟能力都存在差异。