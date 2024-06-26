吴俊刚：乌敏岛的前世今生

此时此刻，赶快努力抢救，应该还能找到一些珍贵“遗产”。否则的话，新加坡历史就会留下许多无法填补的空白。像乌敏岛这样独特的历史，如果不加抢救整理，只是留下几间甘榜屋点缀点缀，那是很令人遗憾的事。

配合乌敏岛计划（The Ubin Project）落实10周年，国家发展部长李智陞6月22日宣布小岛下个10年的发展规划，包括“甘榜屋修复计划”（Kampung House Restoration Programme）。乌敏岛计划涵盖五个方面，即保护生物多样性、教育和研究、永续设计和做法、自然休闲，以及社区、文化和历史。

过去10年里，当局侧重保护生物多样性，建立乌敏岛之友网络，和社区合作，修复一些甘榜屋等。未来计划包括在岛上种植150多个本土品种、约4500棵树，把斑点树蛙带到该岛繁殖，进行红树林深入调查研究，以及修复多一些甘榜屋等。

作为曾经的岛民，偶尔故地重游，总是心潮澎湃，感叹乌敏岛的前世已经被历史所掩埋。2018年，一群前岛民有感于在岛上数十年的生活印记逐渐随时光流逝，必须及时留下一些还能捕捉到的记忆碎片，于是合力出版了一册《情牵石岛 心系敏江》，内容颇为丰富，算得上是情（图）文并茂，对乌敏岛一无所知的年轻新加坡人而言，实有很好的参考价值。不过这毕竟只是业余者合力拼凑的成果，并不专业。