刘惟诚：安华陷入的艰难处境

政坛近日传出团结政府可能与伊党合作的谣言，虽然涉及方已出面否认，但坊间仍有论者觉得无风不起浪。这些议题反映安华如今在津贴管理、马来支持率，以及希巫关系中面对的艰难处境。

马来西亚槟城州双溪巴甲州议席补选正式掀开战幔，由希盟公正党的祖哈里与国盟伊斯兰党的阿比丁直接对垒。这是双方候选人实力均等的一场选举，原本应该很有看头，然而，相比朝野炽热的竞选氛围，马国民间对这场选战却淡然处之。比如，团结政府在提名前夕，宣布对槟州威省和双溪巴甲的回教设施，分别提供1775万令吉（约510万新元）和29万令吉的额外拨款。尽管此事已引起在野领袖强烈抨击，但却没有引起民间热议。

要知道的是，团结政府在之前新古毛补选前夕，也曾拨出521万令吉的款项，当时民间都热议此事，与本次的补选相比反差极大。再比如，阿比丁被批评学术资格无法胜任议员职务，伊党籍的吉打州务大臣沙努西和希盟的通讯部长法米就此事积极展开论战，但马国各大媒体在报道此事时，仅是轻描淡写。早前的新古毛补选也出现过类似的学历争议，除了连续数天在马国媒体占据显著版面以外，还成了街头巷议，但场景切换到双溪巴甲还是大相迥异。

当然，选情淡静一直以来都是马国补选的常态，所以这股民间舆情也不是这场补选的专属，只不过，因为近期马国整体政治局势与经济氛围的微妙变化，才让坊间这类隔岸观火的情绪变得比过去更为明显。这种情况对首相安华所领导的团结政府来说，表面上是无伤大雅的。毕竟，这场补选的胜败结果并不影响中央政府，而且安华近来对外招商的成果显著，在今年首季度即为马国谈妥了总值761亿令吉的潜在投资。这组数据足以为他带来信心。