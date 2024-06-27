今年3月初，永续发展与环境部把2024年定为“公共卫生年”，通过五大方面提升卫生水平，鼓励全民加强良好卫生习惯，共同打造一个洁净、绿色且具韧性的新加坡。五大方面是：扫除垃圾热点、改善公厕卫生、加强病媒管控、借助科技等提高清洁业者的能力，以及提倡全民有责。

自从暴发冠病疫情之后，我国在2021年6月起，即强制规定食客在小贩中心用餐后，必须自行归还托盘和碗碟，同年9月1日起采取执法行动。国家环境局规定，食客在小贩中心用餐后，务必把碗碟、餐具和托盘放到归还托盘的地点，桌上也不能留下垃圾，例如纸巾、吸管、空罐和食物残渣等。当局指出，食客自行归还碗碟和托盘，除了让下一名食客有位子坐，也让清洁工能更专注于清洁和消毒桌子；尤其是在疫情期间，国人必须保持公共卫生和清洁标准。这项计划实施以后，国人开始在用餐后自行清理桌面。

小贩中心的清洁问题向来备受关注，也相当棘手。自从政策实施以后，虽然食客大部分会自动归还碗盘，但是桌面难免还是会留下残羹，有待清洁工人收拾和清理，整体清洁和卫生成效还不尽如人意。笔者几个月前就发现到好些受欢迎的熟食中心，桌面清洁程度欠佳，尤其是人流多的高峰时段，如早上的红山熟食中心和中午的麦士威熟食中心，让人望而却步。