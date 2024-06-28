郭良平：迟到的三中全会背后

这是一个宏大而复杂的工程，中共党内还没有任何其他人有这种眼光、魄力和锲而不舍的精神。这是习能够在党内立于不败的一个重要原因。但这个模式在与国情、世情和时代潮流的契合方面，有一系列问题和难点，解决不好就会阻碍中国崛起和中华民族复兴。

中共的二十届三中全会定于7月15日召开，比正常会期晚了至少八个月。这在改革开放后很少见。具体原因国内外都有不少猜测，本文就已公布的会议主题：“重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题”做些探讨。

“全面深化改革”是中共第五代领导人执政以来的重头戏。2013年11月成立“中央全面深化改革领导小组”，并在2018年3月升级为“中央全面深化改革委员会”，到现在10年零六个月了。其间按平均每月一次算，已经开了126次会议，审议通过上千项改革措施、方案、规划、决定等。可以说改革一直在积极推进。为什么现在又要“进一步全面深化改革”？

这里有一个基本判断：2013年以来的党建主旨，是修复列宁主义统治模式，即先锋党集中统一领导。这个模式的一个主要特点是对意识形态的依赖。最高领袖在意识形态上的“守正创新”，一直是党适应新形势而不自乱阵脚、保持生命力的原因（戈尔巴乔夫创新而不守正，抛弃了马克思主义，结果是苏共灭亡）。现在提出进一步全面深化改革，同“中国式现代化”有关