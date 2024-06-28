何清涟：美国大选抉择：厨房问题还是人类未来

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何清涟

更新 /
更新 / 2024年6月28日 8:56 AM
发布 /
发布 / 2024年6月28日 5:00 AM
5月15日，人们在加州蒙特贝罗的一家超市购物。 （法新社）
5月15日，人们在加州蒙特贝罗的一家超市购物。 （法新社）

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西方国家的政治精英和多数民众，都希望美国继续履行大国责任。但他们在本国的选举中，都不希望本国政府将他国人民的利益置于本国选民之上，这从欧洲议会选举结果就可以知道。凡具备常识的美国人，现在都知道何者优先。

在2024年全球上百场选举中，真正与世界未来命运相关的是美国大选。联合国与欧盟及美国左派都希望美国选民将气候、盟友安全（其实就是几场战争的援助）、进步主义主张等这类与全球未来命运相关的话题，放在首要位置，但多项民调却表明，美国人现在主要关心“厨房—餐桌问题”（kitchen-table concerns）。

所谓“厨房—餐桌问题”，其实就是与民生相关的问题，主要包括经济类的就业、通货膨胀；社会治安、非法移民、子女教育、医疗等所有民生问题。前一类是全球化的主要议题，后一类则是老百姓的关心重点。用中国政治术语来说，就是两条路线的斗争。

谁都知道，当年特朗普入主白宫之后，就在各种国际组织中“退群”，其中一个就是退出《巴黎气候协定》。这事整得联合国与欧盟各国政府、全球环保主义者非常痛恨。因为这个行业与其他行业不同，只有投入，没有产出与效益衡量标准，可以敞开手花钱。美国正是这个金库的最大投入者，一旦退出，这条资金链就少了每年上百亿美元的进账。

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