新中股市互联互通恰逢其时

新加坡金融管理局局长谢啇真6月19日在上海会见了中国证监会主席吴清，就新中资本市场发展与监管动态、双边监管交流与合作等议题进行了交流。这则报道引发市场的遐想。

笔者认为，当前中国面临经济下行、房地产和地方债危机重重、股票市场低迷，中国各级官员正准备以更大力度吸引外资，中国证监会势必也分配到了相当的指标。新加坡金管局和交易所不妨抓紧机会，参考沪港通和深港通的成功经验，全力推进新中两国股票市场的互联互通。此举不但能彻底激活新加坡股票市场，还将牢牢稳固新加坡作为亚洲金融中心和财富管理中心的核心地位。特别是当前以国际贸易为重心的新加坡经济，今年第二季的表现可能持续疲软。以新中股票市场的互联互通来提振新加坡的证券金融业，恰逢其时。

北向沪股通和深股通九年累计成交额超过100万亿元（人民币，约18.7万亿新元，下同）。2023年9月底数据显示，北向资金持有的境内人民币股票资产约为2.23万亿元，占A股流通市值的比率约为3.2%。北向资金在2018年至2021年之间，连续四年净买入A股均在2000亿元以上。2022年、2023年，年度净买入A股金额分别下滑至900亿元和437亿元。从今年5月份以来，香港北向资金不再披露实时交易额。毋庸讳言，中国资本市场若继续仅以香港作为单一窗口，吸引外资，改善投资者结构的效果将大打折扣。