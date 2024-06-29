在泰国做生意，机会真的比较好？

泰国政界还有约定俗成的习惯，无论如何政变，有两种人绝对不能得罪：外资和观光客。

泰国是个很有意思的国度，位于东南亚核心地带，具备相对完善的基础建设与经济实力，故一直以来被视为重要市场，甚至在外商圈子还有此一说：如果有新兴的欧美品牌产品要进入亚洲，首选作为试点的地方，不是香港上海或东京，而是曼谷。因为这里是最国际化的城市之一，各国人士汇集，加上拥有相当消费实力的中产阶级；若在竞争激烈的曼谷取得不错的成绩，理论上要复制到其他亚洲城市，机会就大得多。

先从“国际化”来看。大家可以自行搜寻各种数据，如每年观光客的数量、持有工作签证的外籍人士总数，又或是单一城市有几个大使馆和国际非政府机构（NGO），再者还有多少家国际学校，每年招募到多少留学生等指标，可以参考。我相信，曼谷在上述评比中，放眼整个亚洲，绝对可以排上前几名。然而，我想用一个更简单粗暴的方式来衡量，而且每个人都可以在那些标榜非常国际化的大城市，亲身试验看看。

在城市中找一家有落地窗的咖啡厅，最好是坐落在繁忙的商业区或交通枢纽，点一杯咖啡，待上两小时，去细数人来人往中，你可以分辨出多少“非当地国籍”的路人，无论他是来观光、工作，还是其他理由。以曼谷为例，我选的是位于苏坤逸路24巷口的一楼咖啡厅，经过上午10点到中午12点的测试，每10个从我眼前路过的行人中，居然有五六个外籍人士。这还只是我能分辨出来的，那些长相与泰国人相近的其他东南亚国家居民，搞不好没计算到。