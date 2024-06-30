孙松清：泰国阿嫲的潮州话

阿嫲摘下最大的石榴，给了这位原本只觊觎老房产的金孙，循循善诱希望他好好工作、不再当废材。这份无限包容只能用亲情来解释，并已超越了一切语言与身份。

好几年前，小儿子快满月时，我母亲嘱咐我去找“红花”和“仙草”替这小傢伙洗澡驱邪。这是一般潮州家庭都会栽种的植物，但我本身没种，只能到左邻右舍门前探头探脑，寻遍不果后才惊觉大事不妙。住处附近的花店也都没卖，我还大费周章地去问了潮州八邑会馆，无奈对方介绍的店家在加东，对于住北部的我而言，搭公车过去实在太远。就在我打算随便买些花瓣凑合着用时，却在带着小傢伙去综合诊疗所的路上，意外地在一家花店“巧遇”此二物。

仙草是指小槐花，一般称作菝草；红花则是石榴树所开的花。在各地叫好叫座的泰国电影《金孙暴富攻略》中，阿嫲就在孙子出世时种了一棵石榴树。我读到网友写到其中一幕时，谈到这棵石榴树，才知道原来这部电影的故事，设定在一个泰国华人家庭；更准确地说，是一个泰国潮州家庭。虽说这并非这部电影着墨的重点，但却是让我这次走进电影院的原因。

这部电影的故事情节简单，说的是一个“废柴”男孙为了继承罹癌外婆的房产，当起了“全职家人”，最终假意变真心，体悟到亲情的可贵。社交媒体平台上掀起一股“跟风哭”挑战，拍下看这部电影时掉泪的模样。接受挑战的大多是青年学子。我对于他们哭得稀里哗啦感到相当好奇，因为这部电影虽拍得感人，但拿捏得极为节制，不见煽情不洒狗血，并非一部催人泪下的庸俗电影。