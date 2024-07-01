杨军：AI时代要警惕认知偏差

当21世纪人类全面进入AI时代之际，这种基于大数据与AI方面新知识的自负所产生的迷惑性和致命性，无论从哪个角度或危险程度上讲，显然都要远胜于上一世纪。

不管我们愿意或承认与否，也不管是否都已做好准备迎接这一全新世代，人工智能（AI）时代都已来临，并以独一无二的速度在飞速迭代更新中。AI时代最可怕的错误莫过于认知偏差，一旦我们认知出现偏差，要么会被时代无情抛弃，要么会再次陷入致命自负的危机。

笔者认为，所谓认知偏差主要应包含两个层面：一是政商人士对于AI时代的质变认识不清所导致的偏差，以至于他们还在用传统眼光看待并应对，认为它不过是传统算力基础上的一次升级罢了，就像微软视窗自动升级一样。比如中国汽车界最有野心也最富有创新能力的比亚迪老总王传福，在去年4月的一次财报交流会上，对特斯拉即将推广应用的FSD（Full Self-Driving，即完全无人驾驶系统）嗤之以鼻，并直斥道：无人驾驶“就是一场皇帝的新装”，虚头巴脑加忽悠。言外之意，辅助驾驶才是未来汽车的主打方向。

他当时或许还没有充分意识到，FSD就是AI全面应用于汽车业的一次划时代飞跃，意味着一场汽车工业革命已然来临。就拿目前升级至V12.3端到端版本来说，已不再依赖传统的规则代码，而是完全依赖神经网络和数据驱动。换言之，FSD就是一套神经网络，整个运算过程只需80毫秒，而人的最快反应是150毫秒左右，反应速度几乎比人快了将近一倍；其次，人主要靠视觉开车，而特斯拉有八个摄像头，就像人有八只眼一样无死角，无时无刻不在观察着行驶中的一举一动。因此这种人工智能化的无人驾驶技术，必将成为完全碾压传统汽车的新技术。