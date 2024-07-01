邓曦泽：中国高校过度扩招与社会内卷化

政府应该如何规划大学招生规模？我没有很可靠的论据，但估摸，400万至500万之间比较适宜（硕士生、博士生的规模对应调整），而目前的招生规模太大了。

去年，某中国官方自媒体呼吁大学生脱掉孔乙己的长衫，引发热议，且批评者居多。对于大学生来说，他们投入更多的教育成本，却未获得相应的收益，因此有所不满，实乃常理。但现实是，大学生越来越多，好岗位又非常有限，大学生不得不降低预期，放下身段，被迫内卷。其实，两种观点是应然和实然的冲突，并无简单的对错。所谓内卷，比较规范的表达是劳动收益边际递减。用日常的话讲，从一分劳动一分收获，到两分劳动一分收获，再到三分劳动一分收获……这就是内卷。

值得进一步思考的是，什么原因导致大学生内卷严重？原因固然较多，但高校过度扩招是重要原因。1990年，全国大学招生（含专科，下同）61万，1998年108万，1999年160万（1999年被称为高校扩招年，扩招数量52万，扩招比率48%），2005年504万（此年突破500万），2010年657万，2015年700万，2020年968万，2022年1014万。若把学生参加高考的平均年龄视为19岁（则1990年参加高考的平均出生年为1971年，其余类推），则可知以上年份的大学净入学率为：2.4%，6.2%，8.9%，20.9%，29.1%，33.9%，56.9%，63.4%。自2020年超过50%后，比率持续攀升（同时，硕士生、博士生的招生规模和净入学率也都持续扩大）。目前，中国高校的招生容量是1000多万，而人口出生数已降至1000万以下。这意味着，10多年后，即使大学净入学率100%，生源仍然不足。由此可见，大学生的确越来越不“金贵”了。因此，大学生不得不降低就业预期。