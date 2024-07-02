刘梦熊：香港怎样才能由治及兴？

香港国际贸易大跌，主要原因是近年来港府没有意识到香港的优势正是与大陆不同，一系列操作忽略了香港的国际化层面工作，结果是大陆化色彩越来越浓，导致美欧日等国家要求香港出口的商品，只能标签Made in China，不可以打上Made in Hong Kong，令香港失去本身品牌。

两年前，中国国家主席习近平在香港庆祝回归25周年的大会上，号召要“巩固香港国际金融、航运、贸易中心地位”；两年来，香港特区政府反复宣传香港已“由乱入治，由治及兴”。实际情況是，“由乱入治”是事实，但付出沉重代价；而“由治及兴”仍可望不可即，在国际金融、航运、贸易三大领域存在不少问题乃至危机。港府不应粉饰太平，而应正视现实，上与中央协商调整政策，下兼听港人意见对症下药。

当务之急，在国际金融方面，香港原居第三位的国际金融中心位置，已被新加坡取而代之。2023年香港恒生指数下跌14％，在世界主要股市表现倒数第一。经济学原理告诉我们，资金流向决定金融业包括股市的兴衰。香港近年资金流出成了主要倾向，以致地位江河日下。

首先，基于自由和法治是香港成为国际金融中心的基石。因此，应由国家领导人出面声明：中国政府坚定不移恪守《中英联合声明》，包括当中第三条载明的，对香港十二条基本方针政策已融汇在《基本法》，必定落实，向国际社会发出坚定遵守国际条约在香港实行一国两制的信息。