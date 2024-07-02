蔡家梁：从红头巾壁画谈文化艺术尺度

新加坡已经迈近60岁的光景，国家成长了吗？如果我们要提倡文化艺术，在衡量艺术的角度上，难免会遇到哥嫂之争的情况。与其坚持己见，公众是否应该给予艺术创作者更多包容和尊重？

最近的一幅红头巾壁画，引起公众沸沸扬扬的反应。文化艺术的尺度，向来是一个众口纷纭的话题。这幅名为《歇息中的红头巾》的画，出自旅居新加坡15年的美国艺术家肖恩之手，今年4月完成于桥南路279号店屋后巷的墙壁上，却引来许多非议。有人反映红头巾面容年轻，手里夹着一支香烟坐着歇息的形象欠佳，甚至像妓女。

1986年我国电视台曾经制作过历史性电视连续剧《红头巾》，饰演红头巾的演员，就有年轻的曾慧芬和洪慧芳。当年两位演员的剧情形象也不是很年长，但连续剧在本地播出之后红极一时。红头巾就不能年轻吗？两者相映之下显然待遇天壤之别，更何况前者是文化艺术！对于肖恩的壁画是否过于苛刻了？

对于文化艺术，我们应该用什么尺度去拿捏？对我来说，艺术是天马行空的，没有一定的界线与轮廓，因为它需要空间，需要给予发挥和创作的权利。就举梁文福的《麻雀衔竹枝》为例子，歌曲发表于1990年，却不幸因为上世纪80年代，政府极力推行讲华语运动而被禁播了23年。那一个年代，国家甚年轻，因为制度建立的需要，必须做出一些改革，改革要获得人民拥护，社会必须做出一些牺牲，我们也就得让方言渐行渐远，因而殃及《麻雀衔竹枝》。