韩和元：中国可向新加坡学住房政策与理念

人都具有趋利避害的天性，如果一国让人更为安心、更有归宿感，那么无论是他国底层还是精英，都会争趋之。反之，只会逃离。也正是基于此，我认为人口流向可以综合反映出一个国家在经济、知识、文化等领域，对外界产生的影响。

近期，哈佛大学肯尼迪政府学院教授格雷厄姆·艾利森（Graham Allison）在美国《外交政策》杂志上刊发题为《西方可从新加坡学到什么?》的文章，利用国际组织的数据，将新加坡与2024年举行选举的两个国家——美国和英国——进行比较，评估三者在“提高大多数人民的生活水平，并实现与社会其他人的自由相一致的最大程度个人自由”方面做得如何。艾利森认为，这些成绩单足以给美国和西方带来很多启示和反思。

事实上，新加坡的很多成功经验不独值得西方学习，也值得中国学习。譬如住房政策及其透照出的治国理政理念，和由此给它带来的国民归宿感、责任感，由此给它带来的强大软实力，就值得中国去反思、去借鉴。

1959年，新加坡政府从英国殖民者手中接过自治权时，住房条件极其恶劣。更重要的是，当时的新加坡还经常伴有种族冲突，局势混乱。相传，1964年，也就是新加坡脱离马来西亚联邦独立建国的前一年，有一天，新加坡开国元勋李光耀坐车经过一条街，碰到一群暴徒正在纵火打斗，突然他发现一个人从楼上急匆匆跑下来，将一辆很旧的摩托车搬上楼去，原来他是怕暴徒的暴行会波及他那辆破旧的摩托车。