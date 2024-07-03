吴俊刚：拜登为何把大麻轻罪化？

美国解决不了毒品问题，除了倾向通过武力而不愿从社会角度处理问题，背后还有庞大的毒品利益集团在作祟。它们贿赂买通执法单位和政客，竭力淡化毒品的害处，使许多国家打击毒品的努力付诸东流。

今年5月16日，美国总统拜登正式提议，将大麻重新归类为危险性较低的管制物质等级，从原来的第一级降为第三级。通讯社的报道说，这一历史性的转变，将使美国联邦政府对大麻的政策与公众舆论更相契合。拜登通过视频发布这一决定时说 ：“任何人都不应该仅仅因为使用或拥有大麻而被监禁。”又说：“失败的处理大麻方法扰乱了太多人的生活，我决心要纠正这个错误。”简单说，就是把重罪改为轻罪。

所谓失败的处理大麻方法，指的是过去50多年来，把大麻列为高成瘾的第一级管制物质；同属第一级物质的还有海洛因、摇头丸和学名为麦角酸二乙酰胺（简称LSD）的迷幻药。降为第三级物质后，大麻将与氯胺酮（Ketamine，也称克他命）和含可待因（Codeine，阿片类）的止痛药同级。如此一来，似乎也否定了过去数十年美国打击大麻等毒品的政策。

其实， 近些年来，美国多个人口大州都已把大麻合法化。拜登在2022年10月也做过同样的事，同样是通过视频宣布，他将通过行政命令，赦免此前所有只是持有大麻的联邦罪行，同时指示司法部审查大麻在联邦法律中的分类。据盖洛普在2022年的民意调查，三分之二的美国人表示支持大麻合法化。斯时也，大麻在37个州的医疗用途是合法的，并在19个州、首都华盛顿哥伦比亚特区和关岛可用于娱乐。