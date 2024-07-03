宋杰：巴勒斯坦通过法律行动达到政治目的？

国际法院仅对“国家”开放。惟有国家才有所谓“诉诸法院”的问题。但某一实体是不是国家，既涉及事实，也涉及政治和法律，不是一个“非黑即白”的问题。

巴勒斯坦在5月31日向国际法院书记官处递交了一份声明，称决定接受国际法院的管辖权，国际法院有权审理巴勒斯坦于2014年4月2日加入的《灭种罪公约》第9条所涵盖的可能产生或已产生的所有争端。此声明立即生效。巴勒斯坦真正目的是什么？要理解此举，须要了解两个背景。

第一个背景是，巴勒斯坦的声明是根据安理会1946年通过的第9号决议而发的，安理会此决议与《国际法院规约》第35条第2款规定息息相关。《国际法院规约》第35条第2款规定，“法院受理其他各国诉讼之条件，除现行条约另有特别规定外，由安全理事会定之，但无论如何，此项条件不得使当事国在法院处于不平等地位。”基于此规定，安理会于1946年10月15日作出了第9号决议。在决议中，安理会规定，一个非《国际法院规约》当事国的国家要想诉诸国际法院，应事先向国际法院书记官交存一份声明书，声明该国依照《联合国宪章》《国际法院规约》和《国际法院规则》的条款，以及《国际法院规约》和《国际法院规则》所订的条件，接受国际法院的管辖；该国同时要承诺，以善意遵守法院所作判决，接受《联合国宪章》第94条所加诸联合国会员国的一切义务。

第二个背景就是，就在递交声明的同一天，巴勒斯坦也向国际法院递交了参加申请。在申请中，巴勒斯坦以《国际法院规约》第62条和第63条为依据，请求参加到正在进行中的南非诉以色列“《灭种罪公约》适用案”中。一个国家同时以第62条和第63条为基础，请求参加到一件正在进行中的诉讼，巴勒斯坦是第一个。