川岛真：外国人遇袭事件冲击对华感情

近来发生了几次在中国的外国人遭受袭击事件。6月，在吉林省吉林市北华大学执教的四名美国人在公园散步时被人用刀具袭击。一名50多岁的罪犯被捕，中国外交部强调该案并非特别针对外国人或美国人，而是偶发事件，外交部发言人强调中国是世界上最安全的国家之一。美国政府也没有特别将这件事上升到外交层面，目前对美中关系没有太大影响。

同月底，在江苏省苏州市发生日本人学校校车被袭击事件，除了日本人母子受伤之外，校车上的乘务员中国女性胡友平遇袭受重伤，最终不治离世。被袭击的是30多岁日本母亲和学龄前男孩，母亲当时在等待上学的孩子回家。事件发生后，中国各地的日本人学校提高了警戒级别。

同时，两个月前在同一地点发生的日本人遇袭事件也曝光。事件发生后，一名50多岁男子作为嫌疑犯被捕，中国外交部同样强调中国是世界上最安全的国家之一。目前，日本政府也避免将该事件作为外交问题，冷静应对。内阁官房长官林芳正表示：“发生这类事情令人遗憾。希望受害者早日康复。”但是，为了保护日本母子而被袭击的胡友平，送医后不治身亡。对此，日本国驻北京大使馆和上海总领事馆降半旗哀悼。日本国驻上海总领事赤松秀一在事件后赴医院探望了她，她离世后，赤松秀一表示：“为保护无辜民众免遭袭击而奋不顾身的勇气、善意与责任感表示敬意与感谢。我们永远不会忘记她崇高的献身精神。”