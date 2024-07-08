谢伟铿：OpenAI终止陆港API服务影响全球

ChatGPT开发商OpenAI将从7月9日起，停止向香港、中国大陆及其他“不支援国家和地区”提供应用程序接口（API）服务，旨在阻止这些国家的公司利用ChatGPT构建自家的人工智能（AI）产品及相关流量。相信部分依赖OpenAI的API“套壳”（指换个包装，把一个用例变成小程序来贩卖赚钱）推出大模型应用程序的公司可能因此面临淘汰，而且香港、中国大陆以至全球用户在AI使用体验上会受影响。

先解释一下API是什么及其作用。API是Application Programming Interface的缩写，是一组定义和协议，让不同的软件应用程序之间可以互相通信和交换资料。通过API，应用程序可以向另一个应用程序请求服务或数据，而不必了解其内部实现细节。API能将复杂的功能用简单的方式提取结果，并可进行数据交换。例如，谷歌地图API可在网站上显示地图，或使用社交媒体X的API获取推文。此外，API还能扩展功能，这在GenAI时代尤为重要。举个简单例子，天气应用程序可以通过各地区天文台的API来获取天气数据，并在应用程序中显示这些数据，而不必自己去收集和处理天气资讯。

终止服务的影响OpenAI禁止香港和中国大陆使用API后，那些依赖OpenAI的API套壳应用程序的初创企业所受的影响尤为严重。毕竟它有助于快速开发，帮助企业快速整合第三方服务，减少开发时间和成本，亦可扩展市场，通过国际化API进入全球市场，同时增加灵活性，促进合作机会。