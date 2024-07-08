岳健勇：英工党“改变国家”隐含返欧路径？

在当前美国将战略重心转向印太以及世界局势动荡的情况下，英国与欧盟的命运日益休戚相关。英国的前途不在于成为所谓“全球的英国”，而是“欧洲的英国”。只有成为“欧洲的英国”，才有可能真正成为世界的领导者。

英国大选7月5日的结果毫无悬念，在野14年的工党获得压倒性胜利；然而，选民反应颇为冷淡，获胜的工党政府也完全轻松不起来。赢得大选并非由于工党政治纲领和党魁的个人魅力，而是因为保守党政府无力振兴经济，以及政治丑闻不断引起广泛的不满。

新任首相斯塔默提出“改变国家”的口号。面对经济不振、移民问题带来的困扰、乌克兰战争以及特朗普可能再次执政美国等带来的诸多变数，英国的确需要审时度势做出改变。事实上，保守党执政带来的混乱和衰落，给工党的改变提供了诸多有利条件。问题是：改变什么？如何改变？动荡的英国究竟向何处去？

大选前，斯塔默在工党政纲中提出六项主张：稳定经济；改善国民保健体系（NHS）服务；加强边境安全；建立新国家能源体系；打击反社会行为；以及增加教师岗位。斯塔默表示将谨慎恪守中间路线。对此，英美舆论认为，在变革的关键时刻，新政府须要做的不是所谓的“足够谨慎”（cautious precisely），而是大胆作为。换言之，斯塔默不应满足于稳定经济，而是重振经济。