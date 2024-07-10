吴俊刚：联合王国的黄昏

曾经的日不落国固然早已日落，现存的联合王国看来也日薄西山了。人们厌恶保守党，希求改变现状，工党党魁斯塔默随顺时潮，倡言改变，也果真迎来了改变时机。但他能变出什么戏法还有待观察。

英国7月大选尘埃落定，执政党保守党创下190年来输得最惨的纪录，媒体喻为历史性大败。在野的工党则是赢得约64%的国会议席，可以单独执政。但仔细看，工党的总得票率其实只有约34%，也就是说，它实际上只获得约三分一选民的支持。

因此有人分析，大选结果与其说是工党大胜，不如说是保守党大量流失选票，显示许多原来的支持者如今都已心灰意冷，并欲去之而后快。保守党确实流失了大半选票，它们分散到其他各党，除了工党，有一大部分其实是流向右翼政党，这使得英国改革党（Reform UK， 原名脱欧党）成为得票率排名第三的政党，得票率为14%，虽然它仅赢得五个议席。得票率第四（12%）的第三大党自由民主党则获得72席，比上届大选大增64席。

得票率和所得议席不成比率，和英国实行的简单多数制（First Past the Post）有关。这个制度的特点是：在每个选区里，得票最多的候选人当选或通吃，不管其他竞选的候选人有几位，得票有多少。在这次选举中，就有十几名候选人其实只比对手多得百来张票。