白士泮：亚细安贸易结算本币化的前景

亚细安成员国的政治制度、经济发展水平、抵御风险能力等差异巨大，不同国家对美元的依赖程度也不尽相同。相关国家拟在减少对美元等国际主要货币依赖的同时，并没有考虑逐渐彻底放弃美元而奔向其他货币，分散风险是主要动机。

在2023年3月的亚细安财政部长和中央银行行长会议上，亚细安各成员国同意在本地区加强本地货币使用，以减少在跨境贸易和投资中，对当前国际主要货币如美元的依赖。2023年5月，亚细安10国在领导人峰会期间，发表了关于推进区域内支付互联互通和促进本币交易的集体宣言。

亚洲开发银行的研究报告显示，目前东南亚超过80%的出口贸易都以美元计价，美元货币政策的任何转变，都会引起东南亚经济的强烈波动。因此，亚细安希望在跨境贸易和投资中更多使用本币，以保障金融与经济稳定，减少西方高通货膨胀等问题的溢出效应对地区造成冲击，是可以理解的。

除了减少跨境贸易带来的外汇风险，亚细安贸易本币化的其他战略考量，包括促进亚细安区域内的贸易与投资往来，建立和加强区域产业价值链；亚细安成员国能够在一定程度上，预防美国货币政策摇摆等所带来的冲击和风险；还有能够避免过度依赖美元的政治风险，这是美国对俄罗斯实施金融制裁带来的教训。