刘惟诚：双溪巴甲补选与安华的改革议程

将马来选民在补选中对国盟的支持，等同于国盟的极右思想仍大行其道，固有其道理，但实质上，国盟在此次竞选过程中，主打的是抨击团结政府的施政，而非其擅长的种族与宗教议题。

马来西亚槟城州双溪巴甲州议席补选在上周末落幕，国盟候选人阿比丁顺利为伊斯兰党守住议席，并且还以4267张多数票，击败来自希盟公正党的挑战者祖哈里。选举既然是竞赛，就有输赢；更何况，朝野政党自去年六州选举后所进行的六场补选中，都仅是捍卫原席，意味着基本版图没有出现太大变化。只不过，这场补选成绩最有意思的地方是，国盟所取得的多数票增幅，竟然高达173％。

实际上，这个增幅是近年来马国补选里最高的。在这之前，这个记录是由去年11月举行的砂拉越州日拔州席补选中所创下的。当时的砂拉越政党联盟以8784张多数票捍卫原席，与2021年砂州选举相比，增幅虽达107％，但这个数据跟双溪巴甲补选比起来，还是少了66个百分点。也就是因为这个增幅，双溪巴甲这场原本无关联邦与槟州政权的小规模选举，在补选尘埃落定后，仍持续成为马国舆论最热议的话题。

当然，目前舆论主要集中在“绿潮见长”的讨论上，在大部分论者眼中，诱发这种局面的主因有二。其一，国盟的右派思想依旧是国内马来社群的主流；其二，由首相安华领导的团结政府推行的政策不得人心。