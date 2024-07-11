黄宇翔：法意极右冲击波震撼德国

极右派看起来像是洪水猛兽，上台前摆出琳琅满目的解方杂货店，只要在民主制度、宪政秩序和非暴力原则的框架下，极右派执政后，就不容易把杂货都卖出去，还是要服膺于行政程序、民主原则，要“去芜存菁”。

自2022年意大利极右女总理梅洛尼执政以来，欧洲极右风潮就由在野变成实际影响议会的政治势力。7月7日法国大选中，极右的国民联盟虽然落败，议席上只排名第三的142席，但得票率却有37.1%，位列第一，这显然是左派“新人民联盟”和中间派“同在”的配票策略与弃保效应起了作用，新人民联盟获得最多的188席，但得票率只有26.3%，“同在”有161席，得票率也仅24.7%，都不及国民联盟，法国极右的崛起仍不容小觑。

这反映了法国的选举格局，不是左、中、右三方的混战，而变成是“极右vs反极右”的格局，也代表极右派已进入法国政治主流，将来仍极有可能执政。至于德国，目前极右派另类选择党的支持度只有14%，仍无法争夺执政权，但欧陆一体，意大利极右执政的成功，以及法国极右的主流化，也会带动德国政治变化。

欧洲极右派普遍亲俄友中，他们在议会里扩张版图，也会改变欧洲对俄乌战争和中国议题的态度。巧合的是，自7月1日开始的六个月，同样是极右派执政的匈牙利是欧盟轮值主席国，并开始主持欧盟部长级会议和峰会。在法国大选后，匈牙利总理欧尔班也与法国国民联盟主席勒庞、意大利总理梅洛尼结盟成立“欧洲爱国者”（Patriots for Europe），成为欧洲议会第三大政治联盟。