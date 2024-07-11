张田勘：煤制油与食用油同车混装是善恶不分

简单地讲，人们不会用尿壶当作杯子盛水喝，更不会用便盆当作碗盘，盛饭菜食用。这种行为本质上是善恶不分、香臭不辨、美丑不察，以为小恶可以为之。但其实这并非小恶，而是大恶。

北京《新京报》记者经过长时间的追踪调查发现，中国许多普货罐车运输的液体并不固定，既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体。为了节省开支，不少罐车在换货运输过程中不清洗罐体，有些食用油厂家也没有严格把关，不按规定去检查罐体是否洁净，造成食用油被残留的化工液体污染。

无论是被调查的普货罐车司机，还是这些司机所属的公司，都承认驱使他们这么干的一个重要动机，是可以节省每次洗车时须要付出的几百元人民币洗车费。这几百元的钱倒是省下来了，但导致的是中国很多公众都吃上了工业油污染的食用油，对健康和生命的危害效应，虽然不致有急性毒性副作用（也许还没有显现），但长期的慢性毒性副作用是显而易见的，甚至不排除致癌、致畸、致基因突变等严重副作用。

现在，舆论还只是止于揭露和批评这些人不洗车。然而，即便是洗车，也是不允许的。中国于2014年开始实施《GB/T30354-2013食用植物油散装运输规范》，其中要求，运输散装食用植物油，应使用专用车辆，不得使用非食用植物油罐车或容器运输。更进一步的是，装入油脂之前，应认真检查运输容器是否为专用容器，以及容器是否清洁、干燥。