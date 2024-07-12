郭良平：寻找社会主义经济学的苗

现在企业和政府等都在算资金账而不是实物账、拨资本主义而不是社会主义的算盘。金融是经济的血液，应为实体经济服务。如果资金的流动没法将生活必需品派送到需要的人手中，就须想别的办法。

今年5月7日，在一次与外商的座谈会上，中国国家主席习近平的一句话：“我们正在谋划和实施一系列全面深化改革的重大举措”，燃起外界用改革破解目前困局的希望。但观察国外学术界、舆论界、政界、商界等的舆论，对中国面临的问题的理解，以及提出的解决方案都没有新意；中国国内的讨论除了几个新词，也都是老生常谈。指望此次中共三中全会像十一届三中全会那样，出台石破天惊的改革，恐怕要失望了。值得注意的是，人们讨论中国和资本主义国家的经济问题时，用的是同一套概念和理论体系，看问题的角度、分析的方法和得出来的结论，也大同小异。

中国面临的问题也是资本主义国家长期应付的：市场需求不足、产能过剩、贫富两极化、利率、通货膨胀、债务、产业链外迁、失业、楼市和股市泡沫、财政和贸易赤字、贫困、医疗和退休基金入不敷出等等。在这些现象下面，中西方都面临同一个资本主义的基本矛盾：经济在产能上完全可以满足所有人的基本物质需要，却又在大批人生活没有着落的情况下，不得不大规模去产能，让更多人生活没着落。

同发达资本主义国家一样，中国也是从金融角度来分析经济状况的，两者都有实体经济同金融经济脱节的问题，都染上资本主义的原罪：巨大财富中的持续贫困。债务是金融经济运行的结果，同实物经济没有必然联系。人们算资金账时一片短缺的哀鸿，算实物账则是另一番景象——产能过剩。在40余年持续增长后，中国似乎也进入资本主义的周期时代。老百姓在往钱眼里钻，政府则被串钱的绳子牵。