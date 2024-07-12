陈刚：中国从“经济挂帅”走向“科技挂帅”

中国社会在70多年里，大致经历了“以阶级斗争为纲”的政治挂帅时期和“以经济建设为中心”的“经济挂帅”时期。前一时期由最高领袖毛泽东主导，后一时期则由支持改革开放的邓小平开启。在习近平时代，改革开放的路线仍在继续，但国家战略重心逐步从纯粹追逐经济增长，转移到科技力量发展上。中共业已召开的二十大以及正在筹备的三中全会和第十五个五年规划，都把科技在国家战略中的地位提升到前所未有的高度。中国正在走向“科技挂帅”的新时代。

中共在2022年二十大后不久，即开始组建中央科技委员会。近期，理工科背景的中共政治局常委丁薛祥，首次以中央科技委主任身份露面，凸显中央科技委的重要性和专业性。丁薛祥有长期在科研机构工作的经历，是二十大上诸多具有理工科背景获得晋升的领导人之一。在政治局委员中，还有像李干杰、陈吉宁、马兴瑞、袁家军、尹力等技术专业背景很强的技术官员担任要职，其中核工程师背景的李干杰担任中组部部长，负责官员的选拔与晋升，拥有科技研发和管理规划能力的干部，将会得到组织部门优先考虑。

中央科技委成立后，中国明显加强在科技研发、战略规划上的推动力量。此后，习近平在哈尔滨考察时首次提出发展“新质生产力”，呼吁通过科技创新来催生新的生产力。今年“两会”期间，“新质生产力”成为高频词，海内外高度关注中国外贸出现的结构性变化，被称为“新三样”的电动汽车、锂电池、太阳能板，去年全年出口首次突破1万亿元人民币（约1854亿新元）；3D打印、生物制药、高端装备、人工智能、量子技术等前沿领域创新成果也不断涌现。即将召开的三中全会很可能将发展“新质生产力”，确定为未来经济和工业战略重点。