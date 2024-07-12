云新亮、张建伟：欧洲集体右转，英国例外？

两极格局瓦解后，曾处在资本主义与共产主义夹缝之间的民族主义思潮抬头，传统的左右翼在解决共同的经济低迷、改革失效等顽疾时，显得乏力，因此，需要新的政治主张来回应选民需求。

英国工党在近日大选中赢得绝对多数席位，党魁斯塔默成为首相。左翼政党在英国的胜选或许意味着，选民渴望一场轰轰烈烈的变革，一改英国近年面临的经济颓势。与此形成鲜明对比的是，今年6月以来，在欧洲议会选举和大多数欧陆国家的议会选举中，右翼政党频频告捷。英伦海峡两岸“一左一右”的形势，在这一波选举中展现得淋漓尽致，是否再次印证英国相对于欧陆的特殊性？

“左”“右”本指方位，用来指代政治立场，源于法国大革命时期。当时的法国三级会议（Estates General）上，持反对君主制立场的代表坐在议长左边，支持共和制、世俗化观点的代表坐在中间，坐在右边的则是支持旧体制的代表。在现代政治语境中，“左翼”更多与平等的理念相联系，在经济立场上主张扩大政府对市场的干预，在社会立场更多强调开放包容；“右翼”更多与自由理念相联系，在经济立场上主张减少政府对市场的干预，在社会立场上更多强调保守和尊重传统。

在6月举行的选举中，法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利这几个欧陆国家的政治光谱明显右移，极右翼政党所获选票纷纷大幅上升。在欧洲议会选举中，极右翼政党也赢得史上最多的席位。