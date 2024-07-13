王彼得：让红头巾抽口烟，享受片刻清闲吧

太多绑手绑脚，艺术必定窒息；让自由的空气流动，才可能有艺术繁花千朵万朵开。

上周一则新闻，说新加坡美术馆委制了一个称为“A Daily Act”的公共艺术项目，在丹戎巴葛好几个地点挂上横幅或告示，引导公众进行一些很耐人寻味的动作。例如一个这么写道：“在艳阳天下，请在告示牌后面的阴影中好好休息。”这还算无伤大雅，人畜无害。但有一个要公众掩住耳朵过马路，不知道会否增添危险。一些“任务”则有争议性，像“看着别人后脑勺，直到对方察觉为止”；还有一个叫公众从外面盯着不远处组屋单位的窗户，同样的，也是要做到让住户都发现了。可想而知，有居民很感冒，觉得隐私被冒犯。

这些个任务布置，算是行为艺术吧。艺术当然可以做开放式的解读，对于一个作品的意义、美丑，也不一定就得人人所见略同；只是搞到公众雾里看花，百思不得其解，就很无厘头了。

但这还是个稍纵即逝的话题，引发更持久关注和更大争论的，是桥南路店屋墙上的那幅红头巾壁画。早报言论组至今仍一直收到相关的投稿。几天前我去观赏现代粤剧《三水女儿·红头巾》，遇到的朋友也在谈论，当中为壁画生气的人还挺多的。一个过后特地给我短信，说那晚的红头巾形象，才是大多数国人所认可的。