四面墙外

王彼得：让红头巾抽口烟，享受片刻清闲吧

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王彼得

更新 /
更新 / 2024年7月13日 7:43 AM
发布 /
发布 / 2024年7月13日 5:00 AM
市区重建局和卫生部已批准桥南路红头巾壁画的业主不必对壁画做出任何更改，但业主因为未获批准便进行壁画工程，被处2000元销案罚款。（唐家鸿摄）
市区重建局和卫生部已批准桥南路红头巾壁画的业主不必对壁画做出任何更改，但业主因为未获批准便进行壁画工程，被处2000元销案罚款。（唐家鸿摄）

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太多绑手绑脚，艺术必定窒息；让自由的空气流动，才可能有艺术繁花千朵万朵开。

上周一则新闻，说新加坡美术馆委制了一个称为“A Daily Act”的公共艺术项目，在丹戎巴葛好几个地点挂上横幅或告示，引导公众进行一些很耐人寻味的动作。例如一个这么写道：“在艳阳天下，请在告示牌后面的阴影中好好休息。”这还算无伤大雅，人畜无害。但有一个要公众掩住耳朵过马路，不知道会否增添危险。一些“任务”则有争议性，像“看着别人后脑勺，直到对方察觉为止”；还有一个叫公众从外面盯着不远处组屋单位的窗户，同样的，也是要做到让住户都发现了。可想而知，有居民很感冒，觉得隐私被冒犯。

这些个任务布置，算是行为艺术吧。艺术当然可以做开放式的解读，对于一个作品的意义、美丑，也不一定就得人人所见略同；只是搞到公众雾里看花，百思不得其解，就很无厘头了。

但这还是个稍纵即逝的话题，引发更持久关注和更大争论的，是桥南路店屋墙上的那幅红头巾壁画。早报言论组至今仍一直收到相关的投稿。几天前我去观赏现代粤剧《三水女儿·红头巾》，遇到的朋友也在谈论，当中为壁画生气的人还挺多的。一个过后特地给我短信，说那晚的红头巾形象，才是大多数国人所认可的。

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