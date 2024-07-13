黄一展：特朗普当选对东南亚有什么影响？

种种前例可以看出，特朗普若当选，美国不会在东南亚地区投入太多心力，而来自中国的影响力则日增。东南亚国家可能须要更艰难地应对美中之间的竞争，甚至可能在关键时刻被迫选边站。

世界将迎来最重要的美国大选，谁能入主白宫，意味着自20世纪初以来的自由贸易与全球化秩序，很可能因不同结果而走入完全不同的轨道。特朗普的声势经过第一轮总统选举辩论后水涨船高，对手拜登的表现则普遍被评价为灾难性，让民主党人大感焦虑。根据多数美媒民调，目前民主党与共和党的铁票州大抵势均力敌，七个摇摆州共计超过90张选举人票，几乎都是特朗普领先拜登，显然各国都要做好特朗普再度执政的准备。

特朗普虽是行事作风不同寻常的“狂人”，但骨子里也是精明的生意人。从外传若他当选，美国财政部长不二人选将会是莱特希泽（Robert Lighthizer）就不难看出，美国的对外关系极可能走回过去的保护主义；自2000年以来的世界贸易组织（WTO）贸易多边体系，亦恐将崩解，自由贸易不再自由，货物与劳务想进入美国，必须乖乖缴纳高额关税。这当然有助于美国减缓财政赤字，但经济学家也警告，这会导致极严重的通货膨胀，若各国争相祭出高关税壁垒，对全球经济会是场灾难。

这一切尚待时间证明。毕竟当前的主流经济学派多站在民主党立场，看特朗普不顺眼是很正常的事。也因此，这批学者专家自然要努力带风向，拉高特朗普当选后的危机感。