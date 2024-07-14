卢丽珊：红头巾的唤醒和沉寂

外人再怎么“扭曲”人物的形象，红头巾在国人心中的地位依然坚定不移；而我们就是没有这样的信心，也渐渐失去这样的自信，才会连带强烈感受牛车水被消费了一把，连牛车水的历史人物也难逃这样的命运。

最近牛车水又火了，正确来说是牛车水的一幅壁画火了。沉寂在国人记忆深处的红头巾，因一个西方画家的恣意发挥而被唤醒。事件也正如她们头上的红巾般，醒目地在历史本位主义和自由创意的两级化阵营之间拉扯和发酵，比壁画本身更精彩。

壁画在297号桥南路的受保留店屋外，画中的红头巾年轻貌美，皮肤白皙。根据美国画家肖恩·邓斯顿（Sean Dunston）的意思，他要展示的是在休憩状态下吸烟的红头巾。壁画引起热烈讨论，针对它的去留最后有了定案，市区重建局允许屋主保留壁画，无须更改，仅罚屋主2000元销案。

本周一约朋友到牛车水吃饭，无意中发现壁画就在眼前。那一刻视觉冲击还是蛮大的，不是反感，而是一种历史错位的荒谬和无奈。壁画本身是无辜的，我不懂画，即使不懂，我也真的不能说它难看或有损市容。其实它的色调也协调，甚至很大气，画中的女郎气定神闲。我无法从中联想到一些极端评论中提及的妓女和风尘女郎的说法，因为画中女郎只是红头巾的借尸还魂而已，貌似不足挂齿，其实大有文章。