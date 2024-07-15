欧燕菁：不为赢而打的球

弹指一挥间，孩子从襁褓里的宝宝长到13岁。我从抱都不会抱到现在习惯了妈妈的角色，始终觉得当妈妈是一门难修的课。

孩子在幼儿园小班，晚上睡觉我们一般开半个小时冷气就关掉。有一次孩子坚持要继续开，孩子爸爸那天很奔波，晚上有点感冒，我就把冷气关了。孩子一直哭闹要开。哄到12点半，大家都十分疲乏，他依然精力十足。我轻声跟他说，再这样妈妈只好打你了，打你是最糟糕的解决办法，但我不能让爸爸陪你不休息，爸爸得早起上班。他听不进去，我就打了他几下。孩子终于消停，趴在妈妈身上小声抽泣着入梦。半夜里摸一下他，发现衣服都汗湿了，我这才知道他一直要开冷气是因为确实感觉很热，并非无理取闹，他只是太小而不懂表达自己。第二天我郑重向他道歉，他不明白什么叫道歉，也不会说没关系，但他明白妈妈在意他，用小手圈着妈妈的脖子，把脸埋在妈妈颈窝里撒娇。

孩子上了幼儿园大班，看见商场里有小火车可以坐，一开火车就会有叮叮当当的响声，非常吸引孩子。我们觉得坐一分钟就6元太不划算，跟他说买一个新玩具，可以玩很长时间。他把头摇得像拨浪鼓。我们摆出陈旧的那套父母架势，坚持带他去买新玩具，不坐小火车。好些年过去，谁都不记得我们给他买了什么玩具，只记得作为父母剥夺了他选择的权利，让他觉得扫兴。后面他开始上小学中学，须要面对各种各样的压力，长大了也不坐小火车了，那一分钟无忧无虑的快乐找不回来了。