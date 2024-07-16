纪赟：政治极化与理想化的民选政府

美国前总统特朗普参加竞选集会时遭到枪击。消息传出，举世哗然。美国虽然枪击频发，但上次总统或前总统遇刺则要追溯到1981年里根时代。这次刺杀事件的细节仍有待调查，却暴露美国民选制度的深层次问题，也给了我们反思的机会。

就人类所试验过的社会制度而言，美国依然具有典范意义。根据最朴素的感知，也可知道美国依然对各国移民有无比的吸引力。再如何鼓吹一个国家的制度优越性，只要看看国民移民的方向，即可知道用脚投票的知识精英与商业精英的判断。美国不仅拥有开放创新的环境，足以吸引世界高端人才与投资，也在保护私产等制度上促进新移民的快速融入，使美国经济一直有源头活水。美国同时也拥有全球顶尖的大学与科研机构，足以为各国最好的学生提供优质且具吸引力的学术资源与交流平台。因此近些年来，美国展现出无比强大的经济活力与创新能力，不仅股市迭创新高，很多像SpaceX、AI、GPU等高新科技领域的重要突破，也都来自美国的企业与科学界。只要美国依然在这些领域提供强有力的吸引力，就注定还是全球最强大的国家。

然而，美国的深层问题也同样明显，特朗普遇刺不过是美国政治暴力的又一次升级，也凸显美国内部政治的不稳定与紧张局势，严重威胁民选制度的自由与公正。尤其是两位都充满矛盾与问题的候选人，在初次电视辩论时的糟糕表现，再加上社交媒体的普及，使得虚假信息的传播极为泛滥。民众在一个有着无穷未经专业筛选的信息的时代，看到两位候选人的阵营在网络上相互抹黑与低素质地攻击，就足以让人对民选制度感到空前失望。