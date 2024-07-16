何清涟：法国左转严重抵消欧盟右转的影响

右翼崛起并日益受欢迎，与欧洲民众在经济和政治双重困境下寻求解决之道的需求密切相关。俄乌战争是个转折点，生存危机唤醒的民意很难完全扼杀，两个因素注定欧洲必然右转，只是过程将非常缓慢与曲折。

法国极右势力勒庞被阻击，让欧洲左派联盟松了一口气：马克龙解散国会之举，终于将勒庞领导的国民联盟阻挡在法国政府门外，为左派赢得了未来两年，左派在欧洲的利益格局暂时不会被颠覆。但马克龙却必须面对新困境，与一个“左中右三分天下”的悬浮议会共治，注定他在2027年任期届满前陷入左右内耗而进退失据，这对法国的前景甚至欧洲的未来都影响甚大。

欧盟右转是左派竞选的策略叙事近三个月，西方媒体猛炒“欧盟右转”这个话题，让许多对欧洲现状缺乏了解的人真以为“右派翻天”。其实，勒庞—国民联盟这个“极右”，充其量是全球主义者不喜欢的“国族主义者”与“欧洲主义者”。欧洲媒体不断用“右翼激进分子崛起将使欧洲陷入危险”的叙事来警示选民，并利用危机意识压迫感重新集结左派力量，催出不少选票，成功让勒庞与国民联盟在第二轮选举中落败。

欧洲在二战后的政治潜规则是，主流政客必须在选举时组成一道“警戒屏障”（cordon sanitaire），将极右翼势力挡在欧洲政府之外。国民联盟（RN）的前身是国民阵线（FN，1972年成立），由勒庞的父亲让·马里·勒庞领导。因该党内有法国前纳粹党卫军成员，多年来一直被法国社会目为极右民粹主义政党，被“健康屏障”阻拦在法国政坛之外。自从勒庞接替其父成为掌门人之后，用法媒的话来说，经过她长达10年的努力，“为其父的政党排出毒素”。“排毒”措施包括：2018年6月将国民阵线改名为国民联盟，整肃形象，放弃了反犹主义、撤销该党过往反对同性伴侣、反对无条件堕胎和支持死刑等立场，但仍然坚持一些固有的政策，例如强力反对移民，甚至提出非法移民子女不能享受免费教育；提倡国族主义及经贸保护主义。在国际政治立场上，她是美国和北约组织的反对者。与马克龙多次表示法国（欧盟）不应该做美国的跟班相比，方向一致，只是态度坚定得多。