伟达：华盛顿峰会强化北约 “双东扩”

普京的莽动重新唤醒了北约满血归来，而且俄罗斯种瓜得瓜，反而真正触发所谓北约陆上东扩，在短短两年多内兵临城下。当然更出乎意料的是，中国对俄罗斯的支援，以及若干地缘冲突纠纷，竟然也招致北约在海上东扩。北约这新一轮双重东扩，将极大影响并改变地缘政治与军事力量的格局和对比。

刚刚在美国首都华盛顿举行的北大西洋公约组织（北约）年度峰会，整个过程贯穿了“三题”：一个会议主题， 一个重点问题， 及一个热点话题。会议主题就是当下仍在延续，日益血腥残酷的俄罗斯侵略乌克兰战争。此战不仅事关乌克兰的生死存亡，也和欧洲的整体安全大局休戚与共。以维护欧洲安全为最高使命的北约，对力助乌克兰打败俄罗斯，赢得最后胜利责无旁贷，别无选择。

重点问题是关于中国。此次北约峰会的主旨号称 “战胜俄国，遏制中国”，可见北约战略关注已由原先的应对俄罗斯为主，中国只是一个背景因素，转变成了系统应对来自中俄的共同威胁。长期以来，对是否将中国纳入战略关注范围，北约各国并未达成统一看法。然而从2019年北约伦敦峰会起，峰会联合声明首次通过提到中国带来的安全挑战。

此次华盛顿峰会宣言，更是首次直截了当将中国列为俄罗斯侵乌战争的“决定性推手”，即北约已达成新共识：没有中国的支持帮助输血，俄罗斯就无力继续在乌克兰的战争，普京就会被迫收手，提早结束战争。这种空前的共识和强烈明确的表述，与北约峰会公报通常那种刻意隐晦淡化、诉诸最低共同标准语言的风格形成鲜明对比。这表明中国已正式成为北约的战略对手。