毕达：西方需要可信的领袖

理论上，我与美国总统拜登之间确实存在某些共同点。我们两人对美国和俄罗斯在全球舞台上的作用持有相似看法，且我们都信仰天主教。此外，我们有相似的机会被选为教宗方济各的继任者；理论上，任何经过红衣主教选举人特别会议指定的受洗者，都有可能成为教宗。我俩都有相似的机会，尽管这只是一个极小概率的假设。但有意思的是，拜登去年已经80岁，超过梵蒂冈的年龄限制。其实，关于尊贵群体选出的教宗的最高年龄，并未设定上限，这取决于“紫色人民”（编按：比喻天主教神职人员）的集体智慧。毕竟，考虑到教宗职位任务艰巨，选择一位80多岁的老人是不明智的，因为这可能影响下一个选举结果。

相比之下，治理世界最强大的国家美国，尽管面临挑战，但从某种程度上看，复杂程度要低于全球性的教宗选举——至少在美国民主党的视角中是如此：只要有连任总统的意志，便是一个重要条件。然而，美国总统的一言一行，都受到全世界密切的关注与评估，这会分散他对重要事务的注意力，如基辅与台湾等地复杂的国际问题。我们应该都清楚，选拜登就等于选副总统哈里斯。我们毕竟难以想象，最近在北约峰会上把乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京混淆的美国总统，今后几年会比现在更年轻和健康。这一次选举副总统，也绝对不是哈里斯自己所说的，最微不足道的工作。

当前，我们正处在一个最近30年内世界秩序极度不稳定的时期。西方需要的是可信的领袖。