韩和元：中国还可向新加坡学习什么？法治

古希腊著名思想家亚里士多德，就法律对于人类经济生活、社会生活的重要性，有非常深刻的认识。他说：“人在完美时是动物中最优者，可一旦离开法律与正义则是最劣者；因武装的非正义是极端危险的，而人一生下来就拥有武装。这些本应在智与德的指引下使用的武装，也可用于最坏的目的。因此，如果人无德，就是动物中最邪恶、最野蛮、最淫荡、最贪狠的……因为执法，是政治社会中维持秩序的根本。”

以苏格兰自由主义者自居的经济学家米泽斯（Ludwig von Mises），则从经济对稳定的诉求来阐发他的法律观。他继承亚里士多德的人性论，说：“关于人性与所有其他生物在本质上完全不同的观念是怪异的。我们不再认为作为生物的人，从一开始就具有正义观。”之所以需要法律，是因为“经济活动要求稳定的环境。生产过程所采用的周期越长，它在规模和时间跨度上取得的成功就越大。它要求延续性，除非出现极严重的困境，否则这一延续性不可能中断。这就意味着经济活动需要和平而拒绝暴力。”

在他看来，法只能起源于对事物现状的承认，“只有当我们维护现状免受暴力的干扰，使将来的每一次改变都以当事人的同意为基础，才会有和平”。这就是保护现有权利的真正意义，是一切法律的核心所在。