岳健勇：苏联解体是否历史的必然？

从戈尔巴乔夫的“改革和新思维”中,美国看到了削弱和彻底改变苏联体制的天赐良机,最终在所有重大问题上,成功迫使苏联就范。苏联解体是否不可避免,问题本身无关价值判断和情感好恶。如何理解苏联解体,以及如何从中恰当地总结经验教训,无疑具有更大的现实意义。笔者以为,邓小平的改革远未达到盖棺论定,言其成功的地步。经验表明,“威权改革”只可能取得阶段性成功,因为任何这样的改革都绕不开民主转型的问题,而真正自由开放的市场经济,很难与封闭的专制政体长期共存。

1991年12月25日,苏联解体。这一事件被普京称为“20世纪最大的地缘政治悲剧”。这一“悲剧”的发生是否必然,中外学界分歧甚大。中国学界深受马克思主义历史决定论的影响,多倾向于持“不可避免”论;西方学界则普遍坚信,已发生之事未必非发生不可(Things that happened did not have to happen)。他们认为,苏联解体充满了偶然性,绝非“历史的必然”。

苏联解体:必然,还是偶然?首先,如果1985年3月出任苏共总书记的不是戈尔巴乔夫,而是同样深得安德罗波夫信任的格里申、罗曼诺夫和吉洪诺夫,后者会忠实执行安德罗波夫的内外政策,苏联就不会那么快垮台。其实,安德罗波夫更中意的接班人选是阿利耶夫,只是他的非俄罗斯民族背景(阿塞拜疆)导致他无法被遴选为最高领袖。

其次,如果戈尔巴乔夫不进行激进改革,他的权力基础会不断得到加强,在保守力量的支持下,富有政治手腕的戈尔巴乔夫将毫无悬念成为一个无可争辩的强势统治者。即使经济持续不振,也不会动摇苏联政治军事力量的根基,至多不过是延续勃列日涅夫后期的“停滞”,在相当时期内没有任何力量能够撼动苏联——西方对此前景有务实的评估。