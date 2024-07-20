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黄伟曼：中国已经碳达峰？

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​​​​​​​黄伟曼

更新 /
更新 / 2024年7月20日 10:04 AM
发布 /
发布 / 2024年7月20日 5:00 AM
7月11日，工人在中国张家口市附近荒山上的光伏发电场执行巡逻检查工作。张家口市大力发展清洁能源，目前风电、光伏发电等可再生能源装机容量达3383.5万千瓦。（新华社）
7月11日，工人在中国张家口市附近荒山上的光伏发电场执行巡逻检查工作。张家口市大力发展清洁能源，目前风电、光伏发电等可再生能源装机容量达3383.5万千瓦。（新华社）

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中国新能源替代效应渐显，传统能源占比下降，既已让许多人惊叹，也令部分人士觉得不可置信。不论是以月度碳排放量下降来看，或是以全年数据定义，中国会提早好几年在2030年前实现碳达峰，几乎是可以确定的。

中国能源绿色低碳转型的步伐不断加快，可再生能源也保持高速发展。近几个月，在关注中国低碳转型发展态势的观察家当中，许多人都在热烈讨论：中国的碳排放量是不是去年就已达峰值？

宗旨为促进美国与亚洲之间民间交流的美国亚洲协会，就一直密切追踪这方面的进展。协会政策研究所高级研究员米利威尔塔（Lauri Myllvirta）本月撰文分析指出，中国非化石燃料能源占比今年5月达44%，创下了历史新高，煤炭发电量较去年同比也减少七个百分点至53%，促使电力行业的二氧化碳排放量整体下降。这意味着，如果中国风能和太阳能的部署速度维持下去，全国碳排放量将继续下降，2023年也会是该国碳达峰的年份。

在此之前，中国新能源替代效应渐显，传统能源占比下降，既已让许多人惊叹，也令部分人士觉得不可置信。目前中国在风能和太阳能领先世界，装机量每周平均增加6.5吉瓦，一种说法是这相等于每周超过五台核能发电机的峰值功率。不论是以月度碳排放量下降来看，或是以全年数据定义，中国会提早好几年在2030年前实现碳达峰，几乎是可以确定的。

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