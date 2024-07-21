叶鹏飞：最糟糕的政治制度

公民首先要明辨是非，而尊重基本事实，追求真相和真理，则是民主共和政体得以制约权力，保护权利的根本。对权力的有效制约，才能让公民享有表达和发明创造的自由，安全且有尊严地生活。

美国前总统特朗普遭枪杀不遂，震惊全球。不少评论认为事件反映美国的政治撕裂太深，甚至质疑美国民主制度生病了。但若回看历史，民主制度因失灵而导致暴力冲突，不但不是新鲜事，反而可能是制度基因之必然。《联合早报》7月15日的报道就指出，单在美国248年的历史里，遇刺的总统就多达10人，平均约每25年发生一起，其中四人死亡；最出名的莫过于1963年的肯尼迪，以及1865年的林肯。



特朗普被视为当下全球民粹主义崛起的代表人物。民粹主义一般被认为是民主的异化，因为应该代表民意的主流精英，逐渐形成排外的利益小团体，自私自利，丧失公心，让基层感到背叛，导致枭雄式的草根领袖应运而生。他们呼吁激进和全盘的改革，自然威胁传统精英集团的利益，必欲除之而后快。当矛盾白热化，政治暗杀就容易发生；若还无法化解矛盾，下一步就会是破坏性更大的革命暴乱。

著名古希腊哲学家柏拉图，对民主制度就深不以为然。在柏拉图的历史哲学里，政治演变是一种宿命的轮回，政体从君主制演变到贵族制，再演变到民主制，最后被独裁制所取代，最终又回到君主制。柏拉图痛恨民主制，形容雅典的民主制代表了混乱的阶级对抗、文化堕落和道德败坏。以人数多寡决议的制度，最难以避免的弊端无疑是“多数人的暴政”，导致少数人的利益被牺牲。当年雅典的民粹主义者就鼓动“阶级斗争”，要通过在议会的多数来立法对富人加税，甚至暴力没收他们的财产以实现“均富”；精英和富人集团则联手顽抗，最终不惜开门揖盗，欢迎北方马其顿的腓力国王占领并实行独裁统治。