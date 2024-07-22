顾尔德：特朗普牵动台海两岸风云

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顾尔德

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更新 / 2024年7月22日 9:51 AM
发布 /
发布 / 2024年7月22日 5:00 AM
7月20日，美国前总统特朗普在密歇根州大急流城的范安德尔竞技场的竞选活动中发表讲话。（彭博社）
7月20日，美国前总统特朗普在密歇根州大急流城的范安德尔竞技场的竞选活动中发表讲话。（彭博社）

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《华尔街日报》报道指出，中国政府包括外交、贸易、投资和科技等部门都指定了官员负责观察美国大选，重点尤其放在特朗普阵营。北京最担心的，还是美方是否会再提升对中国贸易与科技制裁的层级。

特朗普7月19日在共和党大会接受第三度提名为美国总统候选人，随后发表长度创纪录的92分钟演说，虽然一如既往充满夸大不实的说词，但刚遇刺脱险的特朗普精神奕奕，远胜过民主党对手拜登的老态龙钟。在共和党大会上，他提名年轻的俄亥俄州参议员万斯（J.D. Vance）当副手明显加分，一连串事件让特朗普声势大涨，这个生命力旺盛的政治动物也牵动台海两岸风云变化。若他重返白宫，无疑将对中国大陆造成大冲击；但另一方面，他曾经形容“台湾只有笔尖大小”，也让人担心这位生意人当选是否会轻率出卖台湾。

特朗普在第一个总统任期对中国大陆展开贸易战，开启了六年多来美国对中国大陆一系列关税壁垒、禁运、科技制裁与脱钩断链等攻势。他下台后，北京也宣布对他任内的国务卿蓬佩奥等在“涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名人员实施制裁”。对美国下野政要祭出制裁，可见中国对特朗普有多痛恨。

特朗普1.0让中国领导人恨得牙痒痒，一般预期特朗普2.0也不会让中国大陆有好日子过。《华盛顿邮报》报道，特朗普考虑对中国进口货物课征60%关税，但在7月《彭博商业周刊》最新的专访中，他否认这个说法，而是说关税“可能会更高”。

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