顾尔德：特朗普牵动台海两岸风云

《华尔街日报》报道指出，中国政府包括外交、贸易、投资和科技等部门都指定了官员负责观察美国大选，重点尤其放在特朗普阵营。北京最担心的，还是美方是否会再提升对中国贸易与科技制裁的层级。

特朗普7月19日在共和党大会接受第三度提名为美国总统候选人，随后发表长度创纪录的92分钟演说，虽然一如既往充满夸大不实的说词，但刚遇刺脱险的特朗普精神奕奕，远胜过民主党对手拜登的老态龙钟。在共和党大会上，他提名年轻的俄亥俄州参议员万斯（J.D. Vance）当副手明显加分，一连串事件让特朗普声势大涨，这个生命力旺盛的政治动物也牵动台海两岸风云变化。若他重返白宫，无疑将对中国大陆造成大冲击；但另一方面，他曾经形容“台湾只有笔尖大小”，也让人担心这位生意人当选是否会轻率出卖台湾。

特朗普在第一个总统任期对中国大陆展开贸易战，开启了六年多来美国对中国大陆一系列关税壁垒、禁运、科技制裁与脱钩断链等攻势。他下台后，北京也宣布对他任内的国务卿蓬佩奥等在“涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名人员实施制裁”。对美国下野政要祭出制裁，可见中国对特朗普有多痛恨。

特朗普1.0让中国领导人恨得牙痒痒，一般预期特朗普2.0也不会让中国大陆有好日子过。《华盛顿邮报》报道，特朗普考虑对中国进口货物课征60%关税，但在7月《彭博商业周刊》最新的专访中，他否认这个说法，而是说关税“可能会更高”。