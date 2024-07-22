曹忠明：为下阶段中新关系擘画新蓝图

上个月，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清访问新加坡，出席第四届中新社会治理高层论坛，并和黄循财总理、张志贤国务资政、马善高部长等新方领导人会面，就中新多领域务实合作及中新关系发展深入探讨。这是今年上半年访新的层级最高的中国代表团，我全程参与其中，感慨良多，特别有三点希同新加坡朋友们分享。

一是两国领导人对中新关系的高度重视、充分支持。这是中新社会治理高层论坛时隔八年、跨越疫情后首次举行。由于日程紧张，陈书记此次出访可谓星夜兼程，实际在新停留不足48小时。但在新方全力支持下，短短的一天半时间既有领导人会见、会谈，又有中新社会治理高层论坛理念交流，既有博物馆对新加坡历史现在未来的集中展示，还有深入基层社区的实地参访。代表团尽最大可能在新加坡多见、多走、多感受，以深层次沟通促进高层次合作。

二是中新全方位合作的全面拓展、务实深入。这次访问中，无论是双边交流、论坛大会还是实地参访，双方团队都是全神贯注，现场“你来我往”问答不断，氛围热烈友好。从中国特色的现代化道路，到新加坡基于自身国情创造的经济奇迹；从中国大力推进法治社会建设，到新加坡法治化专业化的社会治理模式；从中国基层的“网格化管理”，到新加坡社区的“公司化运营”等具体实践，无不展现出双方互利合作突出的契合度、互补性、务实性，也让我对加强中新在社会治理等更广范围合作，有了更多期待、更强信心。