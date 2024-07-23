前瞻阮富仲辞世后越南政局

越南政治还是以人治为主，整个政策方针深受领导者个人政治意志影响。因此在未来政治强人尚未浮现之前，整个越南对外政策急转弯可能性应当不高。

越南共产党中央委员会总书记阮富仲7月19日因病辞世，在弥留时刻，18日越共中央对外正式证实病况，并且宣布由国家主席苏林依据政治局规范权责，负责指导越共中央委员会、政治局以及书记处各项工作。但在宣布前述事项的同时，亦公布颁授阮富仲金星勳章；此时各方都预期阮富仲即将离世。

由于阮富仲自2011年当选越共总书记开始，10余年来持续掌控大权，完全主导越南政局发展；再加上2013年亲自筹建反腐败反消极委员会，开始以熔炉运动为名，推动各项整肃贪腐官员的社会改革运动，更让越共借由源自越南阮朝、被史家称为“朝廷四柱”正一品殿阁大学士共同治国的模式，由越共中央总书记、国家主席、政府总理和国会主席集体领导的政治传统，开始转向阮富仲大权独揽，完整主宰越南国家政策。

正因此种权力架构决策集中的变化趋势，让阮富仲能在政治决策上获得更大的行动自由，亦让越南对外政策更加灵活。不可否认，在阮富仲主政时期，越南依据所倡议之“竹子外交”（或“竹式外交”），在基本原则上深入扎根不动摇，但在应对世局时却能身段柔软，既妥善稳定了对北京与莫斯科的传统邦交情谊，也顺利改善原本与美国对立疏离的关系。