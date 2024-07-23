前瞻阮富仲辞世后越南政局

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张竞

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发布 / 2024年7月23日 5:00 AM
7月19日，越南河内一名男子在手机上关注越南共产党总书记阮富仲去世的消息。（法新社）
7月19日，越南河内一名男子在手机上关注越南共产党总书记阮富仲去世的消息。（法新社）

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越南政治还是以人治为主，整个政策方针深受领导者个人政治意志影响。因此在未来政治强人尚未浮现之前，整个越南对外政策急转弯可能性应当不高。

越南共产党中央委员会总书记阮富仲7月19日因病辞世，在弥留时刻，18日越共中央对外正式证实病况，并且宣布由国家主席苏林依据政治局规范权责，负责指导越共中央委员会、政治局以及书记处各项工作。但在宣布前述事项的同时，亦公布颁授阮富仲金星勳章；此时各方都预期阮富仲即将离世。

由于阮富仲自2011年当选越共总书记开始，10余年来持续掌控大权，完全主导越南政局发展；再加上2013年亲自筹建反腐败反消极委员会，开始以熔炉运动为名，推动各项整肃贪腐官员的社会改革运动，更让越共借由源自越南阮朝、被史家称为“朝廷四柱”正一品殿阁大学士共同治国的模式，由越共中央总书记、国家主席、政府总理和国会主席集体领导的政治传统，开始转向阮富仲大权独揽，完整主宰越南国家政策。

正因此种权力架构决策集中的变化趋势，让阮富仲能在政治决策上获得更大的行动自由，亦让越南对外政策更加灵活。不可否认，在阮富仲主政时期，越南依据所倡议之“竹子外交”（或“竹式外交”），在基本原则上深入扎根不动摇，但在应对世局时却能身段柔软，既妥善稳定了对北京与莫斯科的传统邦交情谊，也顺利改善原本与美国对立疏离的关系。

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