特朗普遇刺　激发美国极右翼再抬头

美国前总统、共和党总统候选人特朗普遭遇的刺杀未遂事件，将让他的支持率一路飙升。美国媒体引述1981年时任美国总统里根遭枪击后的盖洛普民调：当时他的支持率从约60％上升至约68％。这表明，重要政治人物在遭未遂刺杀时，会引发一波同情。此次共和党也会利用这一事件，为特朗普的选情助力。

后续随着案件的调查，枪击案热度可能还会再延续一段时间。伴随着事件热度，社交媒体平台上的各种阴谋论激增，例如开枪者是奉命行刺、特朗普精心设计一场戏，甚至还有人再次提起所谓深层政府，目的是将特朗普塑造成英雄。所谓深层政府是美国极右翼阴谋论者的论述，他们认为在民选政府之外，还有一个秘密政权实际控制住美国私人集团的利益。

特朗普刺杀事件留下诸多谜团，但可以肯定的是，右翼势力必乘势而上。就在枪击案发生后，共和党人和右翼媒体即指责拜登和民主党。共和党众议院多数党领袖斯卡利斯在X平台上写道，他们一直在“煽动荒谬的恐慌，认为特朗普赢得连任将是美国民主的终结。显然，我们过去看过极左狂徒在暴力言论中行动。这样的煽动性言论必须停止。”支持共和党的“美国转折点”创始人查理·柯克在直播中声称：“民主党人希望发生这种事，并对没成功感到不满”。