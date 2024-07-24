金建国：拜登退选为民主树标杆

美国总统拜登宣布退出总统竞选，并表示“专注于履行总统职责符合我党和国家的最大利益”。拜登退选并非出自于内心愿望，他的身体状况已再三证明他无法胜任第二个任期。大多数民主党员都希望拜登退选，民主党内有不少众议员和参议员公开或私底下劝他退选，党内有影响力的奥巴马和佩洛西在私下表达拜登胜选可能性减弱的论调。一颗子弹让特朗普展现了非同寻常的勇敢，相比之下，拜登依旧在公开场合表现得老糊涂。民主党为拜登继续参选心急火燎，拜登退选符合民主党利益。

拜登曾经非常执着地坚持继续竞选，他在感染冠病后的7月19日还断然否认要退选，誓言要选到底、还要选赢。他在德拉瓦州私人宅邸发布书面声明说：“选择很明确，我们团结一致，一定会获得胜利。”他的竞选团队声称，虽然支持度“下滑”一些，但拜登仍是最佳的民主党候选人。显然，拜登退选的决定，是在失去民主党信任而被迫作出的选择。如果拜登继续坚持，民主党分裂的状态将继续扩大。拜登退选不是一种优雅的行为，而是为了挽回面子，是保留“拜登政治遗产”的绝佳举动。

拜登退选是民主的胜利，他至少是一位尊重民意的政治家。继续参选将使拜登被视为极其自私的人，退选能显示出他把国家利益置于自己的傲慢和野心之上，而这恰恰是特朗普无法做到的。历史永远把拜登退选作为一件正面事迹予以肯定，退选是拜登公职生涯中最爱国的姿态。拜登执政帮助实现了经济持续增长，通货膨胀率稳步下降，充分就业。拜登实施的一系列产业政策，为美国经济的后续发展奠定了基础。在对外关系方面，拜登重新凝聚了盟友力量，成功阻击普京肆意的侵略行为。在对华关系上，拜登控制住双方关系失控的危险。