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吴俊刚：郭文贵的意图何在？

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更新 /
更新 / 2024年7月24日 9:29 AM
发布 /
发布 / 2024年7月24日 5:00 AM
美国社交媒体分析公司Graphika在2021年的一项研究显示，郭文贵是一个庞大且相互关联的实体媒体与社媒账户网络的核心，透过多个平台散播虚假信息。（路透社）
美国社交媒体分析公司Graphika在2021年的一项研究显示，郭文贵是一个庞大且相互关联的实体媒体与社媒账户网络的核心，透过多个平台散播虚假信息。（路透社）

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此事经揭发后，迄今为止似乎也没有在社会上激起什么涟漪。这说明新加坡人很清楚我国的外交政策，也对政府的治国能力以及新加坡的自主独立深具信心。

7月19日，内政部发文告说，当局已下令屏蔽与郭文贵相关的95个社媒账号。这些账号涉及外来干预，可能用以发动对新加坡的敌意信息宣传。为维护公众利益，内政部长首次援引《防止外来干预（对应措施）法令》（The Foreign Interference (Countermeasures) Act，简称FICA）相关条文，发出账号限制指示，阻止本地用户浏览这些账号发布的内容。

涉事账号属于X（前称推特）、脸书、Instagram、YouTube和TikTok五个社媒平台。这些账号都与流亡美国的中国商人郭文贵，以及同他相关的“新中国联邦”和“喜马拉雅监管公司”属于同一个网络。

郭文贵何许人也？大概多数新加坡人都对他一知半解，但那些有注意中国新闻的人，对此人则很熟悉，因为他是一个知名的中国逃犯，刚于7月16日因为欺诈投资者超过10亿美元（约13.42亿新元），在美国纽约被裁决欺诈罪名成立，刑罚还有待法院定夺。联邦调查局是于2023年3月逮捕郭文贵，指控他利用自己在网上的名气，骗取了数千名投资者的钱财。

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