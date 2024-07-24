一个工作日的上班高峰时间，地铁上水泄不通。一位看起来年纪挺大的老人，拄着拐杖随人流进入车厢，一看是老人家，站着的乘客都自觉靠边站，想让这位老人顺利进来，找一个位子或至少有一个相对舒服的空间给他站。老人家顺着大家让开的缝隙，走到靠近优先座位的前面，一位年轻姑娘坐在那里，埋头看手机。老人家就说：“阿妹，能把位子让给Uncle坐一下吗？谢谢啊！”年轻姑娘抬头看到拄着拐杖的老人，二话没说就站起来让位，老人家一边坐下一边还对她重复说道：“谢谢阿妹。”

看到这一幕，我想起前不久前看到的一个视频片段。在北京地铁，一位身体硬朗的老者也是拄着拐杖，对着座位上的一位年轻女子咆哮：“你为什么不让位给我，年轻人不应该给老人让座位吗？”之后还发展到老人用手去捂年轻女子的嘴巴，和一系列不雅观不合适的肢体冲突。从视频中可以看出年轻女子也是被激怒了，她气愤地对着老者喊道：“给别人让座可以，你，我不让！”

两个几乎一模一样的请人让座场景，结果却完全不一样。我想，这当中非常重要的原因，应该是请年轻人让座的老者说话的语言、态度和语气不同，带来完全不同的结果。请人让座，如果是有商有量，让了说一句感谢，不让也不去道德绑架他人，我想在一般情况下，坐着的乘客会友好地让出座位。正常情况甚至不须老年人提醒，年轻人都会主动让位的。