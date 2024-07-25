王飞凌：美国政治开启新篇章

过去八年的美国两党执政，不仅在外交上高度一致，就是内政上也是连贯远大于不同。美国的基本制度、价值、法规没有一项真的被破坏掉。有意思的是，从万斯和哈里斯身上看来，关于两党新生代领袖的所谓顶层设计，看来已经“与时俱进”。

笔者在《罪犯当总统？——美国政治的全新挑战》（《联合早报》6月20日言论版）一文曾感叹，今年的美国总统大选极为空前，不断挑战选民的应变能力，“没有最奇葩，只有更惊人”。几周来，突发事件接二连三不断创纪录。总统拜登宣布退选形成又一个高潮。



先回顾一下：在纽约地方法院史无前例判决前总统特朗普因为封口费做假账，犯了34项所谓重罪后，主审法官推迟两个月，要到9月份再宣判刑罚。另一位法官最近裁定特别检察官属于“非法任命”、违宪的职务，拒绝审理对特朗普事关国家机密文件的另一项刑事起诉。当然，这两个裁决都还有可能在上诉中被推翻。特朗普面对的第三个刑事指控，是试图推翻2020年的选举结果，目前还在缓慢审理中。一位78岁的老人，同时面临的刑事官司就有三场，还坚定地要为人民服务。

在6月27日的一场电视辩论，特朗普一如既往地颇为信口开河，说些估计他当选了也根本不会去做，或根本就做不到的大话狠话，比如要监禁政治对手（他2016年在辩论时也对希拉莉这样说过）。81岁的拜登则显得老态龙钟、口齿不清、思绪混乱；本来就有的口吃与口误缺陷，更是明显。许多媒体乃至民主党大老，几乎立即就呼吁拜登退选让位。