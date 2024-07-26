陈国祥：美国总统大选变盘再变盘

这次美国总统大选，许多选民投票不是因为支持某位候选人，而是不让讨厌的候选人当选。这类选民态度激昂，投票率高，特朗普首当其冲，正是哈里斯希望之所系。

美国总统大选峰迴路转，一再变盘。选举进入最后100多天，原以为特朗普胜利在望，拜登及民主党必将惨败，不料拜登看大势已去，不得不退场，支持副总统哈里斯为民主党候选人。特朗普快要吞进去的肥肉不得不吐出来，必须和他认为“更好对付”的哈里斯一决生死。

拜登三周前在选举辩论中老态与病态毕露，不堪总统大任的困窘曝现于世以来，惨输活力旺盛的特朗普，顿使民主党陷入愁云惨雾中。说时迟那时快，几颗子弹射向特朗普，导致拜登重伤，选情落后幅度扩大。眼见大势已去，民主党要角及金主不甘心除了总统选举会输，参众两院及州长选举也将受到拖累，必将惨败收场。然而，拜登以为情势尚有可为，不愿屈辱退选，但形势对他越来越不利，再选下去必将众叛亲离，连是否获得提名都有变数，只好黯然引退。

特朗普原来已经接近白宫，眼看民主党陷入困境又换将，雀跃不已，骄态毕露，发表评论说哈里斯更好对付。这也难怪他，被人枪击，一副胜券在握的高傲姿态。他被枪击逃过一劫，而且表现英勇，表露出美国人最崇敬的英雄形象，许多支持者认定他是“天选之人”，唯有他能拯救美国。他所提名的副总统候选人万斯年轻有锐气，贫苦家庭出身，学业与事业俱有突出表现，活脱脱是美国梦的典范，对特朗普争取摇摆州胜利，颇有加分作用。